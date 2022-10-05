Павлова: Путин очень точно отметил направления помощи освобожденным территориям

Пресс-служба Ольги Павловой.

Заслуженный тренер РФ, депутат Госдумы 7-го созыва, координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» Ольга Павлова поддержала концепцию плана помощи новым территориям, который предложил Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

«Считаю, что именно такие направления, как образование, спорт и медицина — самые значимые для населения освобожденных территорий. Это как раз и есть те направления социальной сферы, которые определеют дальнейшее благополучие людей», — сказала Ольга Павлова.

Она отметила, что не случайно спорт и здоровый образ жизни названы Владимиром Путиным вторым по значимости фактором после медицины.

«Здоровый образ жизни — это активное долголетие, высокая производительность труда, подготовка к защите рубежей своей Родины и патриотическое воспитание», — уверена Ольга Павлова.

Ранее на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года» глава государства заявил, что план помощи новым регионам России будет комплексным.