Павлова: Программа «Наш двор» в Татарстане может стать примером для других регионов

Опыт реализации программы «Наш двор» в Татарстане может лечь в основу аналогичных инициатив по всей стране. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» высказала член Общественной палаты РФ, член комиссии по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Ольга Павлова.

«Я думаю, что многим нашим коллегам эта практика очень понравится. Но здесь есть один нюанс: Россия сильна своими регионами. У каждого субъекта есть национально-культурные особенности, поэтому один и тот же проект нельзя просто растиражировать на всех. Каждый регион должен нарастить свой компонент, и тогда программа заработает очень сильно», – подчеркнула Павлова.

По ее словам, главная ценность татарстанской инициативы – в прямом участии самих жителей. Люди вместе с властями решают, каким будет их двор – спортивным, музыкальным или семейным.

«Самое важное в программе «Наш двор» – участие самих жителей. Люди сами решают, каким будет их двор: спортивным, музыкальным, с кинотеатром под открытым небом или игровой площадкой для детей. Здесь ключевую роль играет семья – от младших до старших поколений, все вовлекаются в создание пространства. Это не только делает дворы удобными, но и объединяет людей, формирует атмосферу доверия и прямого диалога между обществом и властью», – отметила собеседница «Татар-информа».

Сегодня и завтра, 20 и 21 августа, столица Татарстана принимает Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений». Мероприятие проходит в МВЦ «Казань Экспо». Событие объединяет более 1,5 тыс. участников, в том числе представителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития, архитекторов, урбанистов и активную молодежь.

Участники форума обсудят, как создавать удобные и привлекательные города, поделятся лучшими практиками благоустройства и расскажут, как вовлекать молодых специалистов в развитие городской среды.

Тема пленарного заседания сформулирована следующим образом: «Малые города: Вдохновлять. Расти. Побеждать». Также окажутся затронуты следующие темы: «Цифра как элемент управления городским пространством», «Малые города: от географии точек к географии смыслов», «20 лет мастер-планам: результаты и новые вызовы», «Наукограды, технополисы, интелполисы: как управлять городами, производящими знания?».

Одним из главных моментов мероприятия станет награждение победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. При этом нынешний конкурс отличается от предшествующих: к нему были допущены не только малые города и исторические поселения, но и любые населенные пункты, которые являются опорными центрами. Также впервые к участию допустили города с населением от 100 до 300 тыс. человек. От Татарстана на конкурс проектов комфортной городской среды подано 16 заявок.

Помимо прочего, в рамках мероприятия проходит молодежный форум «Молодежь и городская среда». Его участники смогут познакомиться с современными подходами к благоустройству и развитию городской среды.

В ходе форума состоится презентация проекта книги «Привет, Татарстан!». Это первый детский иллюстрированный путеводитель по самобытной истории городов и природных территорий республики, приуроченный к десятилетию Программы развития общественных пространств РТ.