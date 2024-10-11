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Павлова: Профориентационные практики Татарстана должны быть тиражированы в РФ
Татарстан с рабочим визитом посетил председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий встретился с вновь избранным Председателем Государственного Совета РТ Фаридом Мухаметшиным, а также посетил Центр развития профессиональных компетенций Республики Татарстан и отдел экспериментальной хирургии и симуляционной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ (Симуляционный центр).
Принимавшая участие в визите Ярослава Нилова член Общественной палаты РФ от Татарстана Ольга Павлова отметила, что в республике созданы все условия для адекватной коммуникации между потенциальными работодателями и работниками.
«Татарстан всегда отличался передовыми технологиями и инновационными подходами к различным направлениям, в том числе и в вопросах профессиональных компетенций. Сейчас [имеется] очень большой запрос гражданского общества на профессиональную подготовку кадров и раннюю профориентацию», — заявила Павлова в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».
«Безусловно, многие практики нашей республики в этом направлении должны быть трансформированы на площадку Российской Федерации. И нынешний визит в Татарстан председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова этому будет способствовать», — подчеркнула она.
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