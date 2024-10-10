Мухаметшин обсудил с Ниловым участие Татарстана в госпрограммах и проектах

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня встретился с председателем Комитета Государственной Думы ФС РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Собеседники обсудили реализацию федерального и регионального законодательства в сфере социальной и миграционной политики, формирование федерального бюджета на предстоящий период, а также участие Татарстана в государственных программах и проектах.

Нилов поздравил Мухаметшина с избранием Председателем Госсовета РТ VII созыва и пожелал успехов депутатскому корпусу вновь избранного парламента. Тот в свою очередь рассказал о работе Госсовета, профильных комитетов и парламентских комиссий, фракций и депутатских групп.

Участие во встрече также приняли председатель Комитета по социальной политике Госсовета Светлана Захарова, депутат Госсовета Эдуард Шарафиев и член Общественной палаты РФ Ольга Павлова.

Ярослав Нилов находится в Казани с рабочей поездкой. Он должен встретиться с участником специальной военной операции, посетить Центр опережающей профессиональной подготовки и Центр цифровой медицины.