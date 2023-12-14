Павлова: Слова Путина о МОК и Олимпиаде стали мощным сигналом для мира спорта

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Президент России Владимир Путин во время прямой линии с россиянами и итоговой пресс-конференции обратил внимание на поведение МОК в отношении наших спортсменов, полностью извращающее идеи олимпизма. Это стало сильным сигналом для мира спорта, заявила «Татар-информу» заслуженный тренер РФ, координатор партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» в Республике Татарстан Ольга Павлова.

Путин подчеркнул, что олимпийское движение перестало соответствовать идее своего основателя Пьера де Кубертена, которому принадлежит фраза «О спорт! Ты – мир!». «Полностью согласна с мнением Президента. Международный олимпийский комитет полностью извратил все идеи Пьера де Кубертена и работает на коммерческую составляющую. МОК сегодня стал передаточным звеном», – заметила собеседница агентства.

Глава государства поделился и мнением относительно участия российских спортсменов в предстоящей Олимпиаде. «Изначально президент говорил о том, что спортсмены годами тренируются, и поэтому они достойны того, чтобы выступить. Я, безусловно, поддерживаю позицию Владимира Владимировича, что спорт должен быть вне политики. <...> Мы не должны стать похожими на тех, кто хочет расколоть спортивное движение, — вперед и только вперед! Впереди у нас есть прекрасные соревнования, где наши спортсмены могут показать нам и всему миру свои результаты. Все, что сказал Президент, для всех стало понятным, мы воспринимаем это как руководство к действию», — сказала Павлова.