Павлова о Российской студвесне: Такие события – важнейший инструмент молодежной политики

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Представители Татарстана на площадке Экспертного клуба прокомментировали прошедший в Казани с 25 по 28 ноября XXXIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна».

Депутат Казанской городской Думы Марсель Шарапов, директор сети фитнес-клубов Maximus и член Генерального совета партии «Единая Россия», заметил, что фестиваль, объединивший более 2 тыс. студентов из 82 регионов, представляет собой важное событие для молодежи и культурной жизни страны. По его мнению, приветственное слово Президента России Владимира Путина добавило значимости мероприятию, подчеркнув его историческую ценность и вклад в развитие молодежной культуры.

Депутат добавил, что акцент на Годе защитника Отечества и 80-летии Победы в Великой Отечественной войне свидетельствует о важности патриотического воспитания среди молодежи. «Это не только способствует сохранению исторической памяти, но и формирует у студентов чувство гордости за свою страну», – уверен он.

По оценке Шарапова, конкурсная программа с более чем 900 номерами демонстрирует разнообразие талантов и креативности участников, а наличие различных направлений позволяет каждому студенту найти свою нишу и продемонстрировать свои способности.

«В целом фестиваль «Российская студенческая весна» является стоящим мероприятием, способствующим развитию творческого потенциала молодежи, укреплению межрегиональных связей и популяризации культуры в России», – заключил единоросс.

«Мы гордимся нашим студенчеством <…>. Для нас это огромная и долгожданная победа, которую мы ждали более пяти лет! Благодарим все вузы республики за поддержку и каждого студента. Спасибо руководству республики за постоянную поддержку нашей студенческой молодежи!» – заявил президент Лиги студентов РТ Шамиль Якупов, комментируя завоеванный командой Татарстана Гран-при.

«Такие события не просто как культурные форумы, а как важнейший инструмент государственной молодежной политики и инвестицию в будущее нашей страны», – заметила в свою очередь член Общественной палаты России от Татарстана и советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова.

По мнению общественницы, студвесна – событие про энергию, про талант, про ту самую «искру», которую все хотят видеть в глазах молодежи, а также «мощнейший ресурс для укрепления общероссийской гражданской идентичности».

Тот факт, что в этом году многие выступления были посвящены Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, говорит о глубоком и осмысленном патриотизме, выразила уверенность Павлова. «Такое наследие не может быть скучным или навязанным, когда о нем поют, танцуют и ставят спектакли сами студенты. Это и есть та самая «живая» связь поколений», – добавила она.

В свою очередь поддержка фестиваля на таком высоком уровне – от Президента страны до нескольких федеральных министерств и правительства Татарстана – сигнализирует: власти верят в молодежь, готовы вкладываться в ее развитие и создавать условия для реализации ее потенциала, убеждена член ОП РФ.

«<…> следуя слогану фестиваля, с такой молодежью «Весна всегда» действительно наступает», – заключила она.

«Как же здорово, что Казань всегда пример в плане поддержки студентов, их инициатив и реализации в целом. Это действительно ценное событие, собравшее более тыс. студентов из разных регионов», – отметила блогер Алина Гималтдинова, назвав его незабываемым для каждого участника.

А главный специалист по работе с молодежью Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» и депутат Госсовета РТ VII созыва Руслан Шигабуддинов сказал, что его особенно тронуло посвящение многих номеров Году защитника Отечества и 80-летию Победы.

«Как житель Татарстана, горжусь, что наша республика в четвертый раз принимает такую масштабную платформу для творчества: от вокала и танцев до моды и медиа, с более [чем] 900 конкурсными номерами», – добавил активист.