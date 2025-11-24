Павлова о «Доме Заботы» в Зеленодольске: Гармония технологий и человеческого участия

В Зеленодольске по национальному проекту «Семья» возвели дом-интернат для пожилых и людей с инвалидностью «Дом Заботы». Новое учреждение осмотрел Раис Татарстана Рустам Минниханов. Представители республики прокомментировали открытие нового социального объекта на площадке Экспертного клуба.

Первый проректор и проректор по научной работе Казанского инновационного университета Игорь Бикеев заметил, что создание «Дома Заботы» полностью соответствует традиционным российским духовно-нравственным ценностям, а также свидетельствует об их укреплении в Татарстане.

Преподаватель обратил внимание на то, что пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных в 2022 году указом Президента РФ Владимира Путина, содержит прямо соотносящиеся с «Домом Заботы». На его взгляд, это жизнь, достоинство, права и свободы человека, гуманизм, милосердие, коллективизм, взаимопомощь, преемственность поколений.

«Что может быть благороднее, чем забота о тех, кто ее заслуживает?» – задал эксперт риторический вопрос и выразил уверенность, что российское государство является социальным, «во главу всего поставлены интересы конкретных людей».

В связи с этим Бикеев упомянул один из тезисов послания Раиса РТ Государственному Совету, согласно которому «благодаря устойчивому развитию экономики, а также поддержке федерального центра по всей республике продолжается реализация национальных проектов и республиканских программ, главная цель которых – повышение качества жизни граждан».

Член Общественной палаты РФ от РТ, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова в свою очередь подчеркнула, что строительство «Дома Заботы» представляет собой «мощный сигнал»: Татарстан последовательно развивает современную и достойную среду для старшего поколения.

Оснащение «умными» палатами, голосовое управление светом, техникой, шторами – это не просто демонстрация технологических возможностей, а реальные решения, которые дают людям больше самостоятельности, снижают тревожность и улучшает качество жизни в условиях постоянного ухода, добавила общественница.

«На самом деле мы видим очень важный и редкий сегодня пример – гармонию технологий и человеческого участия. Одни создают комфорт и безопасность, другие наполняют эти стены смыслом, душевностью и вниманием», – убеждена Павлова.

Соответственно, по ее оценке, тот факт, что руководство Татарстана делает акцент именно на такой модели социальной поддержки, говорит о зрелом понимании: «достойная жизнь пожилых – это не расходная статья, а фундамент цивилизованного общества».

«На самых высоких уровнях власти сегодня открыто и ясно заявляется: забота о старших – это не жест доброй воли, а осознанная государственная политика. И это, безусловно, заслуживает уважения», – заключила она.

Депутат Государственной Думы России от Татарстана Татьяна Ларионова заявила, что качественная социальная политика держится на двух столпах: профессиональных социальных работниках и современной инфраструктуре. «В новом зеленодольском «Доме Заботы» это чувствуется сразу», – добавила она.

Здесь создана среда, в которой пожилые люди и жители с ограниченными возможностями здоровья могут жить спокойно и достойно: медицинские зоны, мастерские, просторные комнаты, реабилитационное оборудование, умные палаты, перечислила парламентарий.

«Это та самая философия уважения к человеку, которую несколько лет назад заложил Раис Татарстана Рустам Минниханов, когда по его инициативе наши соцучреждения получили новое название – «Дом Заботы». Изменилось не только название, изменился сам подход», – уверена Ларионова.

Особенно депутата обрадовало, что команде учреждения помогают волонтеры «Движения первых», а значит, воспитание ответственности и уважения к старшему поколению происходит на практике.

«Молодые ребята становятся частью жизни жителей [дома], проводят мастер-классы, просто разговаривают, создают ту самую атмосферу человеческого участия, которой многим не хватает. И для жителей «Дома Заботы» такое внимание бесценно!» – подытожила политик.