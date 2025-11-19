news_header_top
Общество 19 ноября 2025 12:08

Рустам Минниханов посетил «Дом Заботы» в Зеленодольске

Рустам Минниханов посетил «Дом Заботы» в Зеленодольске
Фото: канал МАХ Рустама Минниханова

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил новый «Дом Заботы» в Зеленодольске, где ухаживают за старшим поколением и людьми с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующий пост он выложил в своем канале МАХ.

Раис РТ сообщил, что социальная защита этой категории граждан является приоритетом. Кроме того, он рассказал, что учреждение содержит 120 мест и имеет прекрасные условия: уютные комнаты, творческие мастерские, библиотеку и современные массажные кабинеты.

«Отдельные слова благодарности – коллективу. Именно врачи, медсестры и социальные работники становятся опорой и настоящими друзьями для воспитанников. Благодаря вашему профессионализму и самоотверженному труду каждый человек в Доме Заботы чувствует себя в центре внимания и благополучия», – написал Минниханов на татарском.

