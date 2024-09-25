Павлин-курильница и гепард-гончая: Эрмитаж собрал в Казани раритеты стран БРИКС

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Центр «Эрмитаж-Казань», расположенный на территории музея-заповедника «Казанский Кремль», презентовал специальный проект к саммиту БРИКС, который в октябре пройдет в столице Татарстана. Минивыставка «„Мужи благородства спешат ко двору…” Пир и охота в странах Востока» собрала раритеты из фондов Государственного Эрмитажа, относящиеся к культуре пиров, гостеприимства и охоты четырех стран — участниц форума: Индии, Ирана, Египта и Китая.

Небольшая экспозиция примерно из 40 предметов дополнена четырьмя ароматическими станциями-ассоциациями к каждой из стран, а также сопровождается фильмом о монтаже выставки (включающем детальное описание экспонатов), который посетители смогут увидеть в зале-лектории на большом экране. Встречает же гостей зал-шатер с музыкальным сопровождением, символичным круглым столом и мягкими пуфами, на которых можно изучить вводный материал к выставке и поиграть в заготовленную организаторами игру, отгадывая кроссворд и раскрашивая в буклете на свой вкус китайские миниатюры.

«Это событие — не только важная культурная веха для нашего города и республики, но и возможность прикоснуться к богатому наследию восточной культуры, ее традициям и искусству. Мы увидим, как еда становится искусством, а общение — важной частью культурного обмена», — зачитал приветственные слова к открытию выставки от министра культуру Татарстана Ирады Аюповой ее заместитель Дамир Натфуллин.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Вместе с директором музея-заповедника «Казанский Кремль» Ильнуром Рахимовым и автором концепции и куратором выставки — младшим научным сотрудником Эрмитажа Константином Петровым он перерезал ленточку, объявляя экспозицию открытой.

Экскурсию для первых посетителей провел куратор проекта Константин Петров. Он назвал выставку камерным проектом-экспромтом и при этом отметил, что начинать смотреть ее можно с любого предмета, в любой последовательности. Собраны в ней в основном предметы XVII–XIX веков — декоративно-прикладные изделия из китайского фарфора, иранского фаянса, а также из кости и терракоты, несколько картин и графических работ — восточных миниатюр.

Здесь блюда, кубки и чаши для пиршеств, а также предметы, которые уже в те времена, как диковинка, изготавливались на экспорт. Например, серебряное с позолотой блюдо с изображением всадника, сделанное в VIII веке в Иране. Из Ирана же и более поздняя курильница — сосуд для наполнения помещения приятными ароматами — в виде павлина, перья хвоста которого выполнены в технике точнейшей резьбы. По соседству — курильница-гусь, но уже из Китая. Этот предмет из бронзы отлит, а не декорирован чеканкой.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Каждый из небольших тематических блоков выставки иллюстрируется еще и памятником изобразительного искусства. На одном из экспонатов можно видеть охотничьего гепарда. Это самое экзотическое животное, которых когда-либо использовали в охоте. Запечатлен он на индийской миниатюре XVII века: правитель, при котором она была сделана, хоть и был реформатором и в целом неплохим «управленцем», но не умел читать, зато очень любил подобные изображения.

Один из самых удивительных фактов — некоторые из предметов, собранных на выставке, были найдены во второй половине XIX — начале ХХ века в составе кладов Приуралья и других областей России.

Как подчеркнула руководитель Центра «Эрмитаж-Казань» Маргарита Тихонова, с открытием новой выставки у казанцев и гостей города до 27 октября есть уникальная возможность увидеть два эрмитажных проекта сразу: здесь продолжает работать и выставка из фондов Эрмитажа «„Не верь глазам своим…“ Иллюзии в искусстве».