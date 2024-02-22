«Это игрушка или это серьезно?»: Пиотровский привез в Казань «Иллюзии в искусстве»

«Трудно представить более увлекательную выставку»

Выставка открылась в Центре «Эрмитаж-Казань» на территории музея-заповедника «Казанский Кремль». В Казань привезли 264 экспоната в 36 специализированных ящиках. Общий вес груза – 4 тонны, его доставила фура с прицепом. Отдельно были привезены экспонаты, изготовленные для экспонирования проекта в столице Татарстана Императорским фарфоровым заводом.

Презентовал выставку генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он подчеркнул, что все выставки главного музея страны – это не просто показ предметов: экспонаты рассказывают всегда не столько о какой-то конкретной теме, эпохе, сколько о самом Эрмитаже. Предметы выставки «Не верь глазам своим. Иллюзии в искусстве» вне контекста потерялись бы в огромном количестве экспонатов фондов Эрмитажа.

Михаил Пиотровский: «Эта выставка об иллюзорности. Должно ли быть искусство иллюзорным, это игрушка или это серьезно, и надо ли использовать иллюзорность в искусстве вообще» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Трудно представить более увлекательную выставку. Ее можно ходить рассматривать, сравнивать… Это прекрасная возможность рассказать о европейской и русской культуре, о взаимодействии с Европой, восприятии культур и их диалоге. Словом, это красиво, интересно, замечательно, но все это очень серьезно. Эта выставка об иллюзорности. Должно ли быть искусство иллюзорным, это игрушка или это серьезно и надо ли использовать иллюзорность в искусстве вообще. Посетителей выставки встречают иллюзорные лоджии Рафаэля – это виртуальный визит в Ватикан, который можно было совершить в XVIII-XIX веках. Это возможность показать галерею такой, какой она была во времена Екатерины Великой, – это попытка воссоздавать реальность. Все остальное здесь – разные виды иллюзорности, очень перекликающиеся с витальной реальностью, с “Играми будущего“, которые открылись в Казани в тот же день, что и выставка», – сказал Пиотровский.

Обманывать и разыгрывать посетителей будут живопись и графика, скульптуры, изделия из серебра, стекла, фарфора... Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

От камина папы Карло до стопки печенья – шкатулки

Экспонаты – предметы искусства XVI–XX веков, созданные в Европе и в России. Обманывать и разыгрывать посетителей будут живопись и графика, скульптуры, изделия из серебра, стекла, фарфора, цветного камня, разнообразные ткани, предметы мебели и так далее. Например, гость музея будет смотреть на портрет, не подозревая сначала, что это не живописное полотно, а фарфор или даже гобелен. Стопка печенья при ближайшем рассмотрении окажется коробочкой для мелких предметов, стопка книг – шкатулкой, а полка с книгами – дверкой шкафа.

Иллюзии (обманки) – класс произведений, искусственно выделяемый в самостоятельный Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Но первым в титульном зале экспозиции посетители увидят на фоне имитации Зимнего дворца камин папы Карло. От очага идет дым, исходит пламя, в нем потрескивают поленья. Так создатели проекта подчеркивают, что в знакомой с детства сказке про Буратино (Пиноккио) мы уже можем встретить упоминание об иллюзии талантливого Карло, нарисовавшего в своем скромном жилище очаг, как настоящий.

Иллюзии (обманки) в искусстве – класс произведений, искусственно выделяемый искусствоведами в самостоятельный. Создавались обманки в разное время, начиная с Древнего Египта и Античности, для разных целей. В период наибольшей своей популярности, в эпоху Возрождения, – для розыгрышей, имитации с целью удешевления используемых материалов и так далее.

В дизайне залов выделяются золотые ставни (ворота) старого Эрмитажа, которые ввели в заблуждение уже на вернисаже множество посетителей. Выполнены они, как оказалось, на тонкой ткани и представляют собой шторы. С их помощью демонстрируется также мода на огромные декоративные камеи, которыми оформлялись некогда дверные створки.

Центр «Эрмитаж-Казань» всегда смел на экспозиционные эксперименты, и идеи, впервые воплощенные здесь, потом реализуют и в самом Государственном Эрмитаже Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Смелые эксперименты в подаче классики

Притягательны тактильные станции, сопровождающие выставку. Например, можно собрать по элементам (изображенным предметам) копию одной из картин. Или на ощупь познакомиться с портретом женщины, выполненным в виде барельефа, – персонаж выглядывает из окна с ниткой жемчуга в руке. Жемчужные бусы тут же представлены и отдельно. Такие станции изначально задумывались для экскурсий слабовидящих, но, как показали предыдущие проекты Центра «Эрмитаж-Казань», очень популярны у всех посетителей – никто не откажется прикоснуться если не к шедевру, то к его тактильной копии.

Сам Михаил Пиотровский на лекции для музейных работников, которая предшествовала открытию выставки, подчеркнул, что спутник Эрмитажа – Центр «Эрмитаж-Казань» всегда смел на экспозиционные эксперименты, и идеи, впервые воплощенные здесь, потом реализуют и в самом Государственном Эрмитаже. Он также особо выделил разработку к выставкам Эрмитажа в Казани ароматов-ассоциаций.

Тактильные станции изначально задумывались для экскурсий слабовидящих, но, как показали предыдущие проекты Центра «Эрмитаж-Казань», очень популярны у всех посетителей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На экскурсии по выставке после официальной церемонии ее открытия он сделал несколько кадров на телефон, запечатлев серию картин, имитирующих доски, к которым прикреплены листы с графическими эскизами.

«Выставку сделали прекрасные дизайнеры, действительно там идет граффити, дизайн играет с вещами, вещи играют с дизайном. Много таких развлекательных, почти драматургических сюжетов, связанных с этим. Но при этом мы все равно понимаем, что это мир, играющий в иллюзорность, а не иллюзорность. Есть подлинные вещи, есть разные степени иллюзорности этого мира», – сообщил Михаил Пиотровский «Татар-информу».

Наталья Бахарева и Ирина Багдасарова Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ротация части выставки в июне

«Иллюзии в искусстве» Эрмитаж показывал и своим посетителям — в 2018 году. В Санкт-Петербурге выставлялось около 700 предметов. Но в казанскую версию проекта вошли более десяти новых предметов, в том числе специально к проекту отреставрированных, а также изготовленных по старинным примерам изделий Императорского фарфорового завода.

Кураторы гастролирующих «Иллюзий» – старшие научные сотрудники отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа — Наталья Бахарева (она же курировала в Казани выставку «Екатерина Великая») и Ирина Багдасарова. Они провели экскурсию для первых посетителей выставки.

«Если экспонат попал к нам на выставку, с ним “что-то не так”» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Они сообщили, что с 25 июня в одном из залов произойдет ротация (смена экспонатов): графику, которую нельзя длительно экспонировать, заменят обманки в ткачестве и вышивке.

«Если экспонат попал к нам на выставку, с ним “что-то не так”», – подчеркнула Наталья Бахарева, призывая гостей обращать внимание на детали, а также этикетки к экспонатам.

Название проекту дал афоризм Козьмы Пруткова: «Если на клетке слона прочтешь надпись „буйвол”, не верь глазам своим». Выставка «„Не верь глазам своим”. Иллюзии в искусстве» будет работать в Центре «Эрмитаж-Казань» до ноября.