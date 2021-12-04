Патяшина: Контроль за отелями усилен в преддверии новогоднего туристического сезона

В Республике Татарстан в преддверии высокого предновогоднего туристического сезона усиленно контролируются места проживания — отели, гостиничные комплексы, хостелы, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на совещании в Доме Правительства РТ.

«У нас в республике объекты гостиничного бизнеса могут работать при стопроцентной заполняемости только при условии вакцинации всех своих сотрудников», — напомнила Патяшина.

Она обратилась с просьбой к Премьер-министру РТ Алексею Песошину, чтобы он дал поручение Госкомитету РТ по туризму оценить готовность работы отелей Казани при 100-процентной загрузке в высокий туристический сезон, сообщается на сайте Правительства РТ.

По ее словам, за ноябрь проверили 47 объектов мест проживания, в четырех из них выявили такие нарушения, как отсутствие сведений о вакцинации персонала, нарушение дезинфекционного режима и другие.

Марина Патяшина также сообщила о проверке медицинских организаций, предприятий общественного питания и продовольственной торговли.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в связи со штаммом «омикрон» усилен контроль в аэропортах.