Марина Патяшина: В связи со штаммом «омикрон» усилен контроль в аэропортах

В связи с угрозой распространения южноафриканского штамма Covid-19 «омикрон» усилен санитарно-карантинный контроль в аэропортах, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на совещании в Доме Правительства РТ.

На сайте Правительства РТ сообщают, что Патяшина назвала страны, через которые наиболее вероятен транзит в Россию. Это Турция (Стамбул), Египет (Каир), Катар (Доха), ОАЭ (Дубаи, Абу-Даби).

По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ, в рамках усиления санитарно-карантинного контроля досмотрено 4 грузовых рейса, прибывших из Китая, обследовано 26 членов экипажа, прибывших из Китая, обследовано 14 жителей, прибывших из Великобритании и Израиля.

Для прибывших из ЮАР кроме тестирования предусмотрена обязательная изоляция на 14 дней.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Мексике обнаружен первый случай заражения омикрон-штаммом.