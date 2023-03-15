Патрушев заявил, что Россия попытается достать и обследовать обломки беспилотника США

Российская сторона постарается достать и исследовать обломки американского беспилотника MQ-9, упавшего в Черное море. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо... И будем этим заниматься обязательно», — сказал Патрушев, добавив, что надеется на успех.

Он подчеркнул, что ситуация с беспилотником противоречит заявлениям США о том, что они не участвуют в боевых действиях против России.

Накануне утром американский БПЛА MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района над Черным морем и летел в направлении Крыма. В воздух были подняты истребители, однако из-за резкого маневра беспилотник потерял управление и рухнул в воду. Президента России Владимира Путина оперативно проинформировали об этом инциденте.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин позднее заявил, что Москва осведомлена о целях разведывательной деятельности американцев, однако важно выявить, какие из российских объектов интересуют США больше всего.