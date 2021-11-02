Патрушев встретился с главой ЦРУ Бернсом в Москве

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился сегодня в Москве с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. Они обсудили отношения двух стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совбеза.

Заранее поездка Бернса в Москву не анонсировалась. В американском посольстве в РФ пояснили, что глава ЦРУ проведет 2 и 3 ноября ряд встреч с представителями Правительства России.

«Директор ЦРУ Уильям Бернс по поручению Президента [Джо Байдена] во главе делегации высокопоставленных чиновников США встретится в Москве 2–3 ноября с представителями российского Правительства, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений», — отметили в дипмиссии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин назвал угрозой возможное размещение Соединенными Штатами ракет средней дальности в Европе.