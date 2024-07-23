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Патрушев: В России уже собрали вдвое больше зерновых, чем в 2023 году
Вице-премьер России Дмитрий Патрушев рассказал, что аграрии в этом году уже собрали более 50 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, включая более 43 млн тонн пшеницы. Об этом передает ТАСС.
«Надо сказать, что результаты в этом году хорошие <...>. Намолочено более 50 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (в прошлом году только около 25 млн тонн), из них более 43 млн тонн пшеницы, более 4,5 млн тонн ячменя», — рассказал Патрушев.
Он отметил, что «уборка тяжелая», поскольку одни районы сталкиваются с засухой, другие — с дождями, но несмотря на это, темпы хорошие и результаты лучше прошлогодних.
Напомним, в прошлом сезоне был получен второй по объему в истории страны урожай зерна — около 143 млн тонн, а с учетом новых субъектов РФ – около 147 млн тонн.
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