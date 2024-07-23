news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Экономика 23 июля 2024 18:04

Патрушев: В России уже собрали вдвое больше зерновых, чем в 2023 году

Скопировать ссылку
Патрушев: В России уже собрали вдвое больше зерновых, чем в 2023 году
Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев рассказал, что аграрии в этом году уже собрали более 50 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, включая более 43 млн тонн пшеницы. Об этом передает ТАСС.

«Надо сказать, что результаты в этом году хорошие <...>. Намолочено более 50 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (в прошлом году только около 25 млн тонн), из них более 43 млн тонн пшеницы, более 4,5 млн тонн ячменя», — рассказал Патрушев.

Он отметил, что «уборка тяжелая», поскольку одни районы сталкиваются с засухой, другие — с дождями, но несмотря на это, темпы хорошие и результаты лучше прошлогодних.

Напомним, в прошлом сезоне был получен второй по объему в истории страны урожай зерна — около 143 млн тонн, а с учетом новых субъектов РФ – около 147 млн тонн.

читайте также
Минсельхоз: Урожай зерна в России превысил 150 млн тонн
#Сельское хозяйство #Николай Патрушев
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2