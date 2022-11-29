Минсельхоз: Урожай зерна в России превысил 150 млн тонн

В России уже обработали 97% посевных площадей. Общий объем собранного зерна в бункерном весе составил 155,5 миллиона тонн, сообщил Минсельхоз РФ в своем Telegram.

На очередном заседании оперштаба по развитию сельского хозяйства глава ведомства Дмитрий Патрушев отметил, что, несмотря на все сложности, показатель агропромышленного комплекса в этом году по большинству направлений «достаточно уверенный».

В отдельных регионах Центральной России и Поволжья все еще продолжается уборка кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. Сев озимых в настоящее время проведен на площади 17,7 млн гектаров. Министр также подчеркнул необходимость качественно и своевременно вести учет урожая, который должен отражаться во ФГИС «Зерно» и региональных органах статистики.

«Кроме того, с 1 января 2023 года начинается этап внесения информации о продуктах переработки зерна, сначала в добровольном порядке, а с 1 марта — в обязательном. Переработчикам необходимо своевременно подготовиться к новому этапу, при этом у них есть возможность прохождения обучения на базе „Центра Агроаналитики“», — сказано в сообщении ведомства.