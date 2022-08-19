Патрушев увидел в спецоперации лишь предлог для антироссийской кампании

Страны Запада начали гибридную войну против России, а специальную военную операцию на Украине они используют только как предлог для антироссийской кампании. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Ташкенте на 17-й встрече секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, передает ТАСС.

«Начатая нашей страной на Украине специальная военная операция используется лишь как предлог для раскручивания беспрецедентной глобальной антироссийской кампании», — поделился с коллегами своим видением ситуации Патрушев.

«Вместо поиска взаимоприемлемых путей к диалогу предпринимаются попытки изолировать Россию на международной арене, вводятся нелегитимные санкции», — отметил секретарь Совбеза РФ. Он также добавил, что российские «предложения по формированию долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности» оказались отвергнуты.

Кроме того, на встрече в Ташкенте Патрушев обратил внимание на то, что США всё еще пытаются разместить военные базы в Центральной Азии.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля этого года, соответствующее решение принял Президент РФ Владимир Путин. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России, а также оказывать Украине различную помощь.