Патрушев заявил, что США всё еще пытаются разместить военные базы в Центральной Азии

Соединенные Штаты не оставляют попыток разместить свою военную инфраструктуру в Центральной Азии, пытаясь выдать ее за временную. Об этом сегодня заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает ТАСС.

«Именно в таком ключе рассматриваем начавшиеся 10 августа учения „Региональное сотрудничество — 2022“ под командованием США и с участием военных из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Пакистана», — сказал секретарь российского Совбеза на встрече в Ташкенте с коллегами из стран Шанхайской организации сотрудничества.

Десятидневные учения под руководством США стартовали 10 августа. До начала пандемии коронавируса серия учений «Региональное сотрудничество» проводилась каждый год, начиная с 2004-го, в одной из стран-участниц, в том числе и на американской территории.