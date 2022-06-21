Патрушев пообещал Литве болезненный ответ на блокаду транзита Калининградской области

Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную «блокаду» Калининградской области. Последствия российских мер будут ощутимы для литовцев, заявил секретарь Собвеза РФ Николай Патрушев. Действия Вильнюса он назвал враждебными, передает «Интерфакс».

«Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», — пообещал Патрушев.

Он также призвал усилить охрану российских границ с учетом новых угроз, в том числе возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, и предложил руководителям приграничных регионов РФ ввести выплаты для добровольцев, готовых помогать в их охране.

О последствиях решения Литвы ограничить транзит в Калининградскую область Вильнюс предупредила также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ведомство предупредило, что если в ближайшее время грузовой транзит не будет восстановлен в полном объеме, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

Литовские железные дороги с 18 июня остановили транзит большой группы товаров, включенных в санкции Евросоюза. В их числе — стройматериалы, цемент и металлы, всего до 50% номенклатуры грузов. Предполагается, что теперь будут наращиваться поставки морским путем.