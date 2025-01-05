Патрушев организовал девочке из РТ экскурсию на шоколадную фабрику в Москве

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев исполнил желание 11-летней Эвелины из Челнов, о котором узнал на акции «Елка желаний». Маленькая жительница Татарстана писала, что мечтает увидеть московскую шоколадную фабрику. В итоге ребенку организовали экскурсию на производство, где она увидела, как готовят шоколад «Аленка» и конфеты «Птичье молоко», пишет ТАСС.

Также директор музея истории шоколада и какао «Мишка» Марина Жданович показала Эвелине производственную линию шоколадок, на которой делают 300 плиток «Аленки» в минуту. Как только кондитерские изделия сошли с конвейера, гости их попробовали. Завершилась экскурсия мастер-классом, где девочка сама изготовила конфеты своего дизайна.

Всероссийская акция «Елка желаний» продлится до 28 февраля 2025-го. Ее организует Российское движение детей и молодежи «Движение первых». Принять участие в акции могут представители госучреждений и коммерческих организаций, а также частные лица.

Ранее в рамках той же акции глава Минсельхоза России Оксана Лут исполнила желание 15-летней девочки Азалии из РТ: ребенок встретился с ветеринаром.