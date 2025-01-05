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Глава Минсельхоза РФ исполнила мечту девочки из РТ: ребенок встретился с ветеринаром
Глава Минсельхоза России Оксана Лут исполнила желание 15-летней девочки Азалии из РТ. Мечта ребенка осуществилась в рамках акции «Елка желаний», пишет ТАСС.
Девочка мечтала встретиться с ветеринаром. В итоге для нее организовали экскурсию по Казанской госакадемии ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана и ветклинике при институте. Азалия смогла поговорить с практикующим ветеринаром и осмотреть животных.
Помимо этого, девочке показали главное управление ветеринарии. Про работу ведомства Азалии рассказал его начальник Алмаз Хисамутдинов.
Казанскую академию ветмедицины основали по указу императора Александра II 31 мая 1873-го. Там есть четыре факультета: ветмедицина, биотехнология и стандартизация, доппрофессиональное и заочное образование, а также среднее профобразование. В данном образовательном учреждении учатся 2,1 тыс. студентов.
Напомним, что Всероссийская акция «Елка желаний» продлится до 28 февраля 2025-го. Ее организует Российское движение детей и молодежи «Движение первых». Принять участие в акции могут как представители госучреждений и коммерческих организаций, так и частные лица.
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