Украина как государство может прекратить свое существование в текущем году. Такую точку зрения выразил помощник Президента РФ Николай Патрушев.

«Насильственное принуждение к неонацистской идеологии и ярая русофобия уничтожают некогда процветающие города Украины <…> Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит своё существование», — сказал он в интервью kp.ru.

Ранее избранный Президент США Дональд Трамп признал нереалистичность «вытеснения» России с новых территорий, включая Крым, которые ранее находились под контролем Украины.