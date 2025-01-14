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Патрушев не исключил ликвидацию Украины как государства
Украина как государство может прекратить свое существование в текущем году. Такую точку зрения выразил помощник Президента РФ Николай Патрушев.
«Насильственное принуждение к неонацистской идеологии и ярая русофобия уничтожают некогда процветающие города Украины <…> Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит своё существование», — сказал он в интервью kp.ru.
Ранее избранный Президент США Дональд Трамп признал нереалистичность «вытеснения» России с новых территорий, включая Крым, которые ранее находились под контролем Украины.
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