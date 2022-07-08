Патрушев на совещании с Путиным отметил высокий уровень выставки «Агроволга» в Казани

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства РФ отметил высокий уровень организации выставки «Агроволга», которая проходит в эти дни в выставочном центре «Казань Экспо».

Патрушев присоединился к совещанию по видеосвязи прямо с площадки выставки.

«В данный момент нахожусь в Республике Татарстан. Здесь завершилась посевная. В ближайшее время аграрии приступят к уборке урожая. Рассчитываем, в том числе и здесь, на достойный результат», – сказал глава Минсельхоза на фоне герба Татарстана и флага министерства.

Он сообщил Президенту России, что сейчас в республике проходит международная выставка «Агроволга», где представлены передовые технологии в АПК. «Мероприятие проводится второй раз, но количество участников из России и других стран подтверждает очень высокий уровень организации и востребованности», – подчеркнул Патрушев.

Министр доложил, что производство продукции сельского хозяйства в России выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,3%. Минсельхоз фиксирует рост практически по всем направлениям и ожидает, что эта тенденция сохранится до конца года.

По словам Дмитрия Патрушева, посевная в Российской Федерации завершена, и, по предварительным данным, яровыми засеяно порядка 53,5 млн гектаров. На юге, Северном Кавказе и в Центральной России стартовала уборка, ситуация штатная. На данный момент намолочено порядка 10 млн тонн зерна, темпы выше прошлого года. Кроме того, ведется сбор овощей открытого грунта, картофеля, а также планомерная заготовка кормов для сельхозживотных.

В целом при благоприятной погоде ожидается достойный урожай по всем основным культурам. Объем зерновых планируется на уровне 130 млн тонн.

Владимир Путин отметил, что отрасль сельского хозяйства относится к числу базовых и эта сфера демонстрирует в последние годы очень хорошее качество, темпы развития. Он подчеркнул, что виды на урожай в целом хорошие, и поручил врежде всего обеспечить внутренний рынок базовыми продуктами питания.

Вместе глава государства добавил, что Россия должна выполнить все свои обязательства перед постоянными партнерами по поставкам сельхозпродукции.

По его словам, сложности есть, но их надо отрегулировать. «Имея в виду те сложности, которые будут возникать на мировых рынках продовольствия, связанных с неизбежной продовольственной инфляцией мировой. Мы, конечно, должны выполнить все свои обязательства перед нашими традиционными постоянными партнерами, которые, конечно, очень внимательно следят за тем, что у нас в аграрном секторе происходит и, конечно, очень рассчитывают на то, что мы будем выполнять все свои обязательства», — заявил Путин в ходе совещания с Кабинетом Министров.

Он подчеркнул, что для этого у РФ есть все нужные предпосылки, несмотря на санкции, влияющие в том числе на логистику.

«Надо заранее вместе с партнерами это все продумать и соответствующим образом отрегулировать», – отметил Путин.