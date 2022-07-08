Путин: Напряженность на продовольственных рынках — результат ошибок некоторых партнеров

К напряженности на мировых продовольственных рынках привели ошибки некоторых партнеров, в частности в сфере энергетики. Об этом на совещании с Правительством отметил Президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации продукция отечественных сельхозпроизводителей в первую очередь должна идти на обеспечение внутреннего рынка. Особое внимание в этой ситуации необходимо уделить базовым продуктам питания.

«В силу ряда обстоятельств объективного и субъективного характера ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженная <...> Поэтому в первую очередь мы, конечно, должны воспользоваться результатами труда наших сельхозпроизводителей для того, чтобы обеспечить внутренний рынок, российский рынок, всеми базовыми продуктами питания и уделить необходимое внимание отрасли переработки продуктов», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что напряженность на рынках связана с ошибками, допущенными некоторыми партнерами, тем не менее велика вероятность, что они отразятся и на России. Однако виды на урожай в этом году в РФ хорошие.