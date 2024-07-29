Патрушев анонсировал создание Морской коллегии РФ

Николай Патрушев в 2020 году

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Для улучшения координации в сфере национальной морской политики будет создана Морская коллегия РФ. Об этом заявил курирующий вопросы кораблестроения помощник Президента России Николай Патрушев на совещании в Рыбинске, сообщает РИА Новости.

«В целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане Президентом России принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации», — проинформировал экс-секретарь Совбеза.

По данным Патрушева, в составе коллегии будут образованы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности страны.

«В настоящее время разрабатывается положение и формируется персональный состав Морской коллегии, которые будут утверждены указом Президента России», — уточнил помощник главы государства.

С 2001 года в России существует Морская коллегия при Правительстве РФ, ее председателем является первый вице-премьер РФ Денис Мантуров (он занял этот пост, еще будучи вице-премьером и главой Минпромторга). Какой будет преемственность между этими структурами, пока неизвестно.

В Российской империи существовала созданная Петром I и отвечавшая за управление военно-морскими делами Адмиралтейств-коллегия. В 1802-м она была преобразована в Морское министерство, просуществовавшее до 1917 года и упраздненное захватившими власть большевиками.