Патрулирование над Черным морем будут осуществлять российские самолеты с «Кинжалами»

Фото: пресс-служба Кремля

Самолеты с комплексами «Кинжал» будут применяться в патрулировании нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай.

«Это не угроза, но мы будем осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

«Кинжалы», имеющие дальность свыше тысячи километров и скорость 9 махов, несут самолеты МиГ-31.

Путин пояснил, что такое решение было принято из-за того, что Соединенные Штаты все больше втягиваются в украинский конфликт.

«Они втягиваются — это очевидная вещь <...> Они взяли, затащили две авиационные группировки в Средиземное море», — подчеркнул Президент РФ.

Ранее сообщалось, что самолет Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» против ВСУ.