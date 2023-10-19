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Патрулирование над Черным морем будут осуществлять российские самолеты с «Кинжалами»
Самолеты с комплексами «Кинжал» будут применяться в патрулировании нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай.
«Это не угроза, но мы будем осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
«Кинжалы», имеющие дальность свыше тысячи километров и скорость 9 махов, несут самолеты МиГ-31.
Путин пояснил, что такое решение было принято из-за того, что Соединенные Штаты все больше втягиваются в украинский конфликт.
«Они втягиваются — это очевидная вещь <...> Они взяли, затащили две авиационные группировки в Средиземное море», — подчеркнул Президент РФ.
Ранее сообщалось, что самолет Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» против ВСУ.
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