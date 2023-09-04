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Происшествия 4 сентября 2023 08:22

Самолет Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» против ВСУ

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Истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в СВО, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что вервый экипаж, который «успешно выполнил такую задачу» представлен к госнаградам.

Ранее ТАСС сообщал, что ВС РФ трижды использовали гиперзвуковую ракету «Кинжал» в СВО.

«Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики», — рассказывал тогда министр обороны Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1».

По словам министра, подобной ракеты ни у кого еще нет: «и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями».

«Кинжал» нельзя «ни обнаружить, ни перехватить», утверждает Шойгу.

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#минобороны рф
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