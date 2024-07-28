Боец СВО принял участие в Дне мужества в актанышском лагере

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В оздоровительном лагере «Буляк» Актанышского района состоялась встреча юных патриотов с ветераном чеченской войны Ильсуром Закиевым, получившим ранение в зоне СВО. На встрече также присутствовал военный комиссар района Ленар Ахметзянов.

День мужества открыла замруководителя районного исполкома по социальным вопросам Дильбар Анварова.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«Сегодня среди нас сидят наши герои. Сотни мужчин нашего района представляют интересы России на специальной военной операции. Их близкие, семьи, дети, все жители района болеют за наших солдат и хотят, чтобы они вернулись домой живыми и здоровыми. Героизм начинается с любви к Родине. Надо беречь, защищать нашу Родину, нашу родную землю так же, как вы защищаете свой дом. Горячим приветствием с родной земли для героев СВО становятся и ваши письма, и рисунки. Мы хотим, чтобы вы выросли молодыми людьми, которые в будущем будут защищать нашу страну», — подчеркнула Дильбар Анварова.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Ребята вместе с гостями постарались более полно раскрыть понятия «мужество, героизм». По этому поводу дети проверяли знания о военной истории страны, военной службе, вспоминали пословицы о подвиге.

Когда на сцену поднялись люди в военной форме, они с особым вниманием слушали их речь.

Военный комиссар района Ленар Ахметзянов, проходивший службу в зенитно-ракетных войсках, выпускник Высшего зенитно-ракетного командного училища, рассказал школьникам о противовоздушной обороне воздушных границ России, о Военно-морском флоте. Объяснил, какое значение имеет специальная военная операция для нашей Родины, для народа нашей страны.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«В годы Великой Отечественной войне наши отцы, деды одержали победу, разгромив фашистских захватчиков. К сожалению фашистские корни не иссякли, они в последние годы на территории Украины начали проявлять себя. Как и в 1941 году, остатки фашизма на Украине хотели вторгнуться в Россию. Чтобы избежать повторения этой ситуации, страна начала специальную военную операцию. Каждый участник специальной военной операции борется за то, чтобы мы жили под солнечным небом, питались у обильных столов, красиво одевались, жили в уютных, теплых и светлых домах. Будьте как наши герои СВО гордостью нашей страны, усердно учитесь в школе, вырастайте настоящими людьми!» — отметил он.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Ленар Ахметзянов упомянул о пользе службы в армии .По его словам, каждый 18-летний юноша должен выполнить свой воинский долг перед страной, защитить Родину.

Ильсур Закиев — храбрый солдат, готовый отдать свою жизнь за Родину. После окончания Мензелинского сельскохозяйственного техникума забрал повестку из военкомата и пошел в армию, участвовал в чеченской войне. По контракту служил в Карачаево-Черкесии, на Сахалине, Курильских островах. По собственному признанию, во время военной службы простой сельский парень путешествовал по стране, видел мир. Когда началась специальная военная операция, добровольно вступил в борьбу за Родину.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«Любовь к Родине, к своему народу дала мне толчок к поступлению на военную службу. Где бы я ни был, мне было понятно, что народ России особенно уважает человека в военной форме. Наш народ с уважением относится к защитникам страны. Любовь к стране, патриотизм начинается с детства, с семьи. Уважение к родителям, к пожилым людям, к своим одноклассникам, соседям, хорошее отношение к учителям, друзьям — вот основа патриотизма. Достигнув взрослого возраста, патриотизм должен дойти до такой степени, что его невозможно было ничем размыть. Если ты всю жизнь будешь развивать свой патриотический дух, то станешь настоящим человеком!» — сказал Ильсур Закиев.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

На встрече учащиеся задали гостям интересующие их вопросы, а в конце вместе сфотографировались.

В третьей смене лагеря «Буляк» отдыхают десять детей, отцы которых участвуют в специальной военной операции. Они прекрасно чувствуют себя в лагере, с пользой проводят каникулы в коллективе.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Ученик первой Актанышской школы Ленар Шакирзянов безмерно гордится защитником Отечества — отцом Рамилем.

Он желает отцу благополучного возвращения на Родину: «Мой отец Рамиль Шакирзянов 21 марта этого года ушел на СВО. Он служит в охране в Донецке. Его рабочее время составляет 18 часов каждый день. Мы поддерживаем связь отцом. Мы с братом Рустамом и с мамой ждем его возвращения», — поделился Ленар.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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