Патриотическое воспитание и изменения в бюджете обсудят на заседании Госсовета РТ

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сорок восьмое заседание Государственного Совета Татарстана откроется сегодня в Казани. На нем депутаты рассмотрят законопроект о патриотическом воспитании. Для его обсуждения приглашены представители партий, не представленных в парламенте.

Раз в год на заседание Госсовета приглашаются все непарламентские партии, зарегистрированные в Татарстане, для рассмотрения определенного вопроса. На данный момент в республике числится 20 политических партий, две из которых представлены в парламенте. Таким образом, отдельно пригласили принять участие 18 партий.

Всего в повестку заседания внесено 30 вопросов, в том числе 17 законопроектов республики и шесть проектов федеральных законов.

Так, для обсуждения в первом чтении внесен законопроект о бюджете Татарстана на следующий год. Однако документ депутаты планируют рассмотреть во второй части заседания парламента, которая назначена на 2 ноября. А сегодня в 14 часов пройдут парламентские слушания по проекту закона «О бюджете РТ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Кроме того, в повестку включены 12 законопроектов, которыми вносятся изменения в республиканские законы о бюджете РТ на 2023 год, о местном самоуправлении, о развитии малого и среднего предпринимательства, о добровольной пожарной охране, о приватизации государственного имущества, об обращениях граждан, об Общественной палате РТ.

Парламентарии обсудят две законодательные инициативы Госсовета Татарстана по внесению в Госдуму федеральных законопроектов. Они связаны с изменениями в Кодексе РФ об административных правонарушениях и в федеральных законах «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе».