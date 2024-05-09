Патриотические традиции объединяют народ России: Путин поздравил Минниханова с 9 Мая

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Днем Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

«Мы искренне гордимся бессмертным подвигом отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Отечества, сокрушивших нацизм. Их самоотверженность и несгибаемая вера в правое дело всегда будут для нас примером истинной, беззаветной любви к Родине», — подчеркнул в своем поздравлении глава государства.

«Эти великие патриотические традиции и сегодня объединяют народ России, вдохновляют наших героев, которые мужественно защищают Отчизну в ходе специальной военной операции», — выразил в связи с этим уверенность российский лидер.

В завершение Владимир Путин пожелал Рустаму Минниханову доброго здоровья и успехов.