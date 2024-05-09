Минниханов о Дне Победы: Ветераны стали для нас олицетворением непреходящих ценностей

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«Уважаемые татарстанцы!

Дорогие фронтовики и труженики тыла!

От всей души поздравляю вас с общенародным праздником – Днём Победы в Великой Отечественной войне!

79 лет отделяют нас от исторической даты – 9 мая 1945 года, когда спустя 1418 дней неимоверных испытаний, беспримерного подвига нашего народа, был дан салют в ознаменование победы над фашистской Германией. Хотя за это время уже выросло не одно поколение, с каждым годом День Победы отзывается в наших сердцах с не меньшей силой.

Победа была завоевана дорогой ценой. Нет семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война, память о ней дорога каждому из нас. Только из Татарстана на фронт ушли семьсот тысяч человек, более половины из которых не вернулись домой.

Благодаря несгибаемой воле и сплоченности всего народа, стойкости фронтовиков и тружеников тыла, их самопожертвованию удалось отстоять свободу и независимость нашего Отечества, освободить от фашистского гнёта всё человечество. Наши ветераны стали для нас олицетворением таких непреходящих ценностей, как любовь к Родине, патриотизм, понятия чести и долга.

И сегодня татарстанцы в ходе специальной военной операции бок о бок со всем многонациональным народом Российской Федерации отстаивают интересы нашего государства, его безопасность и суверенитет, проявляют мужество и отвагу на полях сражения, честно выполняя свой воинский долг, порой ценой собственной жизни. В самые трудные минуты неисчерпаемым источником силы духа для российских воинов служит великое наследие бойцов Красной армии.

Мы видим, что современная молодежь – внуки и правнуки ветеранов Великой Отечественной – преисполнена чувством благодарности к ветеранам за их беззаветную преданность родной земле, решимость и самоотверженность, непоколебимость в моменты тяжелейших испытаний. Важно и впредь из поколения в поколение передавать память о героизме наших предков: о ратных подвигах советских солдат и об усердной работе на Победу тружеников тыла.

В этот праздник мы низко склоняем головы перед светлой памятью павших в боях, умерших от голода и лишений, истязаний в концлагерях, и отдаём дань уважения ныне здравствующим участникам и свидетелям той ужасной войны. Искренние слова благодарности вам, дорогие ветераны, мы гордимся и восхищаемся вами! Пусть каждый день будет наполнен вниманием и заботой, любовью ваших родных и близких! Бодрости духа вам и долголетия!

Желаю всем вам, дорогие татарстанцы, мира, счастья, здоровья и благополучия!

С праздником! С Днём Великой Победы!» – говорится в обращении.