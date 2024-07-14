«Патриотическая стилистика»: кадры с подготовки к телемарафону «Вступай в армию Победы!»

В студии ТНВ во всю готовятся к проведению телемарафона «Вступай в армию Победы!». Напомним, трансляцию на телеканале проведут 15 июля с 08:00 до 20:00.

Судя по опубликованным кадрам, студию оформляют в патриотической стилистике.

Напомним, гостями прямого эфира станут 60 человек. Среди них: участники спецоперации, зампремьер-министра РТ Лейла Фазлеева, глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова и многие другие.

Во время трансляции зрители узнают о мерах поддержки бойцов и их семей, о том, как заключить контракт и получить до 1,5 млн рублей, а также татарстанцам покажут выставку уникальной продукции, производимой жителями республики для бойцов.

Также ожидаются главы районов и городов. Среди них - мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Еще будут включения из регионов.

Отметим, что прямой эфир доступен для просмотра не только по ТВ, но и в официальной группе ТНВ «ВКонтакте» и на сайте TNV.RU.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.

фото: TNV.RU