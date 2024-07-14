Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Патриотическая стилистика»: кадры с подготовки к телемарафону «Вступай в армию Победы!»
В студии ТНВ во всю готовятся к проведению телемарафона «Вступай в армию Победы!». Напомним, трансляцию на телеканале проведут 15 июля с 08:00 до 20:00.
Судя по опубликованным кадрам, студию оформляют в патриотической стилистике.
Напомним, гостями прямого эфира станут 60 человек. Среди них: участники спецоперации, зампремьер-министра РТ Лейла Фазлеева, глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова и многие другие.
Во время трансляции зрители узнают о мерах поддержки бойцов и их семей, о том, как заключить контракт и получить до 1,5 млн рублей, а также татарстанцам покажут выставку уникальной продукции, производимой жителями республики для бойцов.
Также ожидаются главы районов и городов. Среди них - мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Еще будут включения из регионов.
Отметим, что прямой эфир доступен для просмотра не только по ТВ, но и в официальной группе ТНВ «ВКонтакте» и на сайте TNV.RU.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
фото: TNV.RU
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»