Патриарх о детстве и дружбе с татарской семьей: Мы жили как родственники

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, как в детстве его семья дружила с татарской семьей, проживающей по соседству. Таким образом он привел пример добрый отношений представителей разных религий. Воспоминаниями он поделился на встрече с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым в Губернаторском дворце Казанского Кремля.

Участие во встрече приняли митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

«Опыт России – уникальный цивилизационный опыт. Я вспоминаю послевоенные годы, послевоенный блокадный Ленинград – тяжелейшее время. Я родился сразу же после блокады. И я помню, какими добрыми были отношения у нас с соседями. Жили мы в коммунальной квартире, на пятом этаже, без лифта – как полагалось советским гражданам», – улыбнулся Святейший.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

Предстоятель РПЦ отметил, что этажом ниже их жила татарская семья.

«Никто нас не учил межнациональным отношениям, никто не подчеркивал важность этих отношений для государства – а жили как родственники. Приносили друг другу еду на праздники. Отец мой был священником, и, понимая это, та мусульманская семья включилась в общение с нами, а мы – в общение с ними. Поэтому у меня с детства сохранилась память об отношениях православных и мусульман. То, как мы жили с соседями, и должно быть нормой», – подчеркнул Патриарх Кирилл.

Святейший Владыка отметил, что в нашем государстве нет какого-либо межрелигиозного, межнационального конфликта.

«Я глубоко убежден, что такой стиль отношений должен быть примером не только для регионов нашей страны. По милости Божией в России как-то все правильно сейчас сбалансировано. Но и вообще для всего мира. Ведь до сих пор есть регионы, где существует реальное религиозное противостояние. Поэтому пример Татарстана, пример России имеет цивилизационное значение», – заявил он.

В заключение Патриарх поблагодарил Раиса Татарстана за работу по сохранению межконфессионального мира в республике.

«Вы – как капитан на судне – задаете тон, вовремя бьете в колокольчик и подаете другие сигналы, которые всем понятны. И что касается сферы межрелигиозных отношений, ваша роль здесь, конечно, решающая. Надеюсь, что оба представителя традиционных религий, здесь присутствующих, со мной согласятся», – сказал Предстоятель Русской православной церкви.

С 20 по 21 июля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пребывал в столице Татарстана. Это был его пятый визит в Казань – четыре раза из них он приезжал именно на Казанскую. В этот раз целью его визита было совершить Чин великого освящения отреставрированного храма Николы Тульского в Казанском Богородицком монастыре.