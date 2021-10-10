Патриарх Московский и всея Руси выразил соболезнования в связи с крушением самолета L-410

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с крушением самолета L-410 в Мензелинске.

«Прошу Вас передать слова соболезнования родственникам погибших и пострадавших. Молюсь Господу, дабы он даровал укрепление сил тем, кто потерял в этом крушении своих близких», — написал Патриарх митрополиту Казанскому и Татарстанскому в открытом письме.

И добавил: «Возношу прошения Великодаровитому об упокоении новопреставленных и скорейшем исцелении раненых».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казанская епархия оказывает помощь пострадавшим в авиакатастрофе в Мензелинске.