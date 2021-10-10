Казанская епархия оказывает помощь пострадавшим в авиакатастрофе в Мензелинске

Информация о случившейся под Мензелинском трагедии поступила во время Божественных литургий в приходских храмах Татарстана. Священнослужители стали молиться об упокоении погибших и о здравии пострадавших.

Настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Мензелинске иерей Роман Храмутичев выехал на место происшествия и оказал посильную помощь работавшим на месте сотрудникам МЧС.

Казанская епархия также оказала духовную поддержку родственникам погибших. 11 октября в Татарстане объявлено днем траура, в храмах пройдут панихиды по безвременно ушедшим пилотам и пассажирам разбившегося самолета.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл выразил соболезнование родным и близким погибших в авиакатастрофе.

«Безусловно, никакими словами невозможно передать всю горечь утраты, постигшей родных и близких, но будем помнить о том, что наша молитва является лучшей помощью душам погибших. Мы верим, что наша разлука с ними лишь на время, потому что "Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Бога все живы"», – сообщил владыка Татарстана.

Кроме того, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отправил послание Президенту Татарстан, в котором также выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.

«Выражаю надежду на то, что власти республики окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших, нуждающихся сегодня в особом внимании, заботе и участии. Со своей стороны, свидетельствую, что священнослужители Татарстанской митрополии Русской Православной Церкви также готовы духовно поддержать тех, кто потерял в результате трагедии своих близких, кто переживает за здоровье и состояние родных, находящихся ныне в больницах», – говорится в послании.