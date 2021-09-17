Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Госдуму РФ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поучаствовал в голосовании на выборах в Государственную Думу РФ, заявили в синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что церковнослужитель проголосовал в своей резиденции в Даниловском монастыре в Москве.

Выборы в Госдуму РФ пройдут с 17 по 19 сентября. 225 депутатов избираются по партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам за один тур.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что все граждане России заинтересованы в том, чтобы после окончания избирательной компании в парламент пришли ответственные люди, способные сдержать свое слово и выполнить полученные наказы, о чем сообщало ИА «Татар-информ».