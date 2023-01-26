Патриарх Кирилл призвал не выносить общие суждения об уехавших после начала спецоперации

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не выносить общие суждения о тех, кто покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине. Своим видением ситуации глава Русской православной церкви поделился на пленарном заседании ХI Рождественских парламентских встреч, передает ТАСС.

«На фоне частичной мобилизации некоторые наши сограждане покинули Россию. <...> Думаю, что многие из них нуждаются в духовной помощи, в назидании. Люди уехали по разным мотивам, было бы неверно выносить общие суждения обо всех», — заметил патриарх.

Относительно самой специальной военной операции предстоятель РПЦ сказал, что сформировавшаяся за века церковная реакция на войну остается неизменной. По его словам, церковь молится о мире и призывает к человеческому обращению с военнопленными.

«Борьба с врагом не должна превращаться для христианина в ненависть к отдельному человеку», — приводит слова патриарха пресс-служба Государственной Думы.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О начале частичной мобилизации в стране было объявлено 21 сентября, о ее завершении — 28 октября (хотя соответствующий указ продолжает действовать).