Патриарх Кирилл поручил усилить безопасность храмов Московской епархии после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает РИА Новости.

Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме.

По предварительной информации, все террористы задержаны. На данный момент известно о 115 погибших, еще более 100 человек находятся в больницах, среди них дети.