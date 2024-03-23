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Патриарх Кирилл поручил усилить безопасность храмов Московской епархии после теракта
Патриарх Кирилл поручил усилить безопасность храмов Московской епархии после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает РИА Новости.
Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме.
По предварительной информации, все террористы задержаны. На данный момент известно о 115 погибших, еще более 100 человек находятся в больницах, среди них дети.
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