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Путин — участникам KazanForum: РФ настроена расширить кооперацию с исламскими странами
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам юбилейного, XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Телеграмму на пленарном заседании Группы зачитал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Перед этим он поприветствовал собравшихся от себя лично и Правительства Российской Федерации.
«Татарстан вновь наглядно демонстрирует свой богатый потенциал, настрой на движение вперед в самых разных областях», — говорится в телеграмме главы государства.
Президент отметил достижения республики в самых разных сферах, которые наглядно демонстрируют весомый вклад российских мусульман и жителей региона разных национальностей в обеспечение стабильности и согласия, развитие РФ, укрепление ее суверенитета и влияния.
Президент отметил, что Россия традиционно поддерживает отношения с мусульманскими странами и ценит их стремление проводить независимую политику, участвовать в международных делах, в том числе в формировании многополярного мира, который основан на праве, свободен от любых форм диктата и дискриминации.
«Конечно, настроены на расширение взаимовыгодной кооперации во всех сферах, а также торговли, инвестиций, спорта, туризма», — отметил Владимир Путин.
Он подчеркнул, что Россия придает большое значение заседанию Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», в котором принимают участие страны ОИС, и пожелал участникам содержательной и конструктивной беседы, которая послужит дальнейшему развитию отношений между государствами.
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