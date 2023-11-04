Патриарх Кирил показал подлинник чудотворной иконы Казанской Божией матери

Перед началом литургии в Успенском соборе Кремля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл показал подлинник чудотворной иконы Казанской Божией матери.

Патриарх отметил, что сегодня собравшиеся являются свидетелями очень важного исторического события, которое можно назвать днем обретения чудотворного образа Казанской Божией Матери.

«Несмотря на то, что образ был обретен раньше, он никогда не был представлен людям. Находился он в патриаршей келье, потому что многое нужно было выяснить перед тем, как сказать людям, что это тот самый чудотворный образ, перед которым молился князь Пожарский. Образ, который был великой святыней в самое опасное время нашей истории», – сказал патриарх Кирилл.

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Напомним, патриарх рассказал, что экспертиза вынесла заключение, что этот образ принадлежит той самой эпохе, в которую был создан чудотворный образ.

Образ Казанской иконы Богородицы считается одной из главных православных святынь и связан с важнейшими вехами истории Российского государства и Русской православной церкви. Первое упоминание об иконе относится ко временам царствования Ивана Грозного. Долгое время считалась утраченной, однако даже многие из ее списков считались чудотворными.