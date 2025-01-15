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ПАТП №2 назвало автобусы, на которых можно добраться до купелей в Крещение в Казани
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19 января купели в Казани будут открыты до 22.00. На каких автобусах верующие могут добраться до них, сообщили в МУП «ПАТП № 2».
Так, до купелей на озере Верхний Кабан (улица Борисковская, 54 и со стороны Фермского шоссе) будут курсировать автобусы №23 и 56.
До купели при храме Святой Преподобной Великомученицы Евдокии (улица Федосеевская, 46) — маршруты №22 и 89.
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