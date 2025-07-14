В Музее Казанской епархии представят найденное в Татарстане пасхальное яйцо X века

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Казани 18 июля откроется выставка «Тайны христианского наследия Казанской земли». Экспозиция охватывает период от X до XX века и включает старейшие артефакты, найденные на территории современного Татарстана. Наиболее ценным экспонатом станет пасхальное яйцо X века. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал директор Музея Казанской епархии, игумен Аркадий Логинов.

«Уникальный артефакт был предоставлен Билярским государственным историко-археологическим и природным музеем-заповедником. Это расписное яйцо тысячелетней давности, которое использовалось, возможно, в качестве игрушки, но игрушки особенного рода. У нас нет никакого сомнения, что это яйцо связано с празднованием Пасхи. Традиция катания яиц на Красной горке имеет многовековую историю и нахождение такой игрушки является важным свидетельством присутствия людей, исповедующих христианство, на этой земле», – рассказал отец Аркадий.