Фестиваль Березовского «Летние вечера в Елабуге» получил поддержку в 7 млн рублей

Фото: пресс-служба ЕГМЗ

В России подведены итоги второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2024 года. Елабужский государственный музей-заповедник (ЕГМЗ) вошел в число победителей с музыкальным фестивалем Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». Об этом «Татар-информу» сообщила пресс-секретарь ЕГМЗ Оксана Есипова.

Фестиваль Березовского занял второе место по размеру гранта после «Восточного базара в Казани». Событие пройдет в первые выходные июля. На него направят чуть больше 7 млн рублей.

В этом году Президентский фонд поддержал более тысячи российских проектов на сумму 5,5 млрд рублей. В их числе 19 проектов из Татарстана. Заявки на получение грантовой поддержки принимались с 11 января по 20 февраля 2024 года, в Фонд были направлены 10 758 заявок.

По итогам экспертизы заявок, поступивших на второй грантовый конкурс 2024 года, принято решение о поддержке 1189 проектов на общую сумму 5,67 млрд. рублей. Впервые за историю конкурсов Президентского фонда культурных инициатив в перечне победителей — представители всех 89 регионов России без исключения.

«Сила нашего духа, сплочённость коллектива, широта наших интеллектуальных способностей, безграничные возможности, вес, узнаваемость и уважение, — все это и позволило нам в напряжённой борьбе выйти победителями! Абсолютными победителями. Из 10 тысяч заявок победителями стали лишь 1 тысяча. И мы в том числе», — поделился руководитель грантовой деятельности Елабужского государственного музея-заповедника Денис Кондрашин.