Пассажирские перевозки на Горьковской ЖД увеличились на 5%

С вокзалов и станций Горьковской железной дороги в январе было отправлено около 3 млн пассажиров. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ГЖД.

«В дальнем следовании перевезено более 762 тыс. пассажиров, что на 1,5% выше показателя января 2024 года. В пригородном сообщении отправлено около 2,2 млн человек, рост на 6,4%», – говорится в сообщении.

Горьковская железная дорога проходит по территории 15 субъектов РФ, среди которых Московская, Владимирская, Нижегородская, Кировская, Свердловская, Вологодская, Рязанская, Ульяновская области, а также республики Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Марий Эл, Башкортостан и Пермский край.