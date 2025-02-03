На Горьковской ЖД в январе погрузили на 6,2% больше товаров

На Горьковской железной дороге в январе погрузили более 2,1 млн тонн разных грузов. Это на 6,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба ГЖД.

Погрузка нефти и нефтепродуктов – 835,7 тыс. тонн (+25,6% за год), кокса – 52,7 тыс. тонн (+19,1%).

При этом снизилась отправка лесных грузов на 5% (206,6 тыс. тонн), черных металлов – на 1,5% (176,5 тыс. тонн), цемента – на 6,5% (70,9 тыс. тонн), химикатов и соды – на 10,9% (114,9 тыс. тонн), промышленного сырья и формовочных материалов – на 15,6% (82 тыс. тонн), строительных грузов – на 12,3% (66,1 тыс. тонн).

На Горьковской магистрали функционируют 366 станций, из которых около 230 ведут грузовые операции. Среди крупных сортировочных станций – Нижний Новгород – Сортировочный, Лянгасово, Юдино, Агрыз.