Пассажиров задержанного на 12 часов рейса Казань — Стамбул переоформят на следующий рейс

Рейс авиакомпании «Турецкие авиалинии» по маршруту Казань – Стамбул, который ранее был задержан на 12 часов, отменен. Пассажиров переоформят на рейс, отправляющийся 11 декабря в 01:35. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе аэропорта Казани.

«По решению авиакомпании вылет данного рейса 10 декабря был отменен. Пассажиры будут переоформлены на рейс ТК429, вылет в 01:35 11 декабря», – указали в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее «Татар-информ» со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру сообщал, что в аэропорту Казани задержан рейс Казань – Стамбул из-за позднего прибытия самолета. Время вылета перенесли с 01.35 на 13.35. На рейс зарегистрированы 75 пассажиров. Кроме того, сегодня в два часа ночи из-за плохой погоды на запасном аэродроме в Самаре совершил посадку самолет, выполнявший рейс 427 по маршруту Стамбул – Казань.