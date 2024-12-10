Приволжская транспортная Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Стамбул – Казань, который вынуждено сел в Самарском аэропорту.

Как сообщили в транспортной Прокуратуре, сегодня в два часа ночи из-за плохой погоды на запасном аэродроме в Самаре совершил посадку самолет авиакомпании «Turkish Airlines».

В аэропорт выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора. Для пассажиров рейса в аэропорту организована мобильная приемная.

Также в аэропорту Казани задержан рейс Казань – Стамбул из-за позднего прибытия самолета. Время вылета перенесено с 01.35 на 13.35. На рейс зарегистрированы 75 пассажиров, которым на время ожидания будут предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.