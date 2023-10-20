На Волге на переправе Верхний Услон – Аракчино паром с пассажирами сел на мель

Пассажирский паром Аракчино – Верхний Услон сегодня сел на мель на Волге. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Паром перевозил 14 автомобилей с пассажирами. Помощи от МЧС не требовалось.

На помощь следует грузовой толкач и порожний паром, курсирующий на маршруте.

В ведомстве отметили, что ширина реки Волги на данном участке 3 км. На линии курсируют 4 парома.