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На Волге на переправе Верхний Услон – Аракчино паром с пассажирами сел на мель
Пассажирский паром Аракчино – Верхний Услон сегодня сел на мель на Волге. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Паром перевозил 14 автомобилей с пассажирами. Помощи от МЧС не требовалось.
На помощь следует грузовой толкач и порожний паром, курсирующий на маршруте.
В ведомстве отметили, что ширина реки Волги на данном участке 3 км. На линии курсируют 4 парома.
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