Пассажиропоток казанского метро за год увеличился на 10%

В 2022 году казанский метрополитен перевез 30,5 млн пассажиров, что на 10% выше показателей 2021 года. Такие данные на деловом понедельнике в мэрии привел генеральный директор «Метроэлектротранса» Казани Айдар Абдулхаков.

Он напомнил, что в целом по стране всего семь городов имеют собственный метрополитен. Казанское метро является одним из самых современных в России, его работа, по словам Абдулхакова, основана на микропроцессорной схеме.

Управление поездами здесь ведется с помощью автоматизированной системы. Машинист контролирует показания приборов и берет на себя управление составом лишь в исключительных случаях.

«Всего за 2022 год метрополитеном перевезено 30,5 млн пассажиров. Это более 100 тыс. человек в будний день. По сравнению с 2021 годом пассажиропоток в метро вырос на 10%», — проинформировал докладчик.