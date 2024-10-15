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В Татарстане пригородными поездами перевезли более 5 млн пассажиров с начала года
В Татарстане пригородными поездами в январе – сентябре перевезено более 5 млн пассажиров. Это на 1,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.
За девять месяцев пассажиры чаще всего отправлялись со станций Казань-1 – 858 тыс. человек (рост на 0,5%), Компрессорный – 277 тыс. человек (рост на 5,6%), Ометьево-2 – 268 тыс. человек (рост на 4,5%), Арск – 202 тыс. человек (рост на 5,6%), Вахитово – 119 тыс. человек (рост на 22,7%), Аэропорт – 111,4 тыс. человек (рост на 19,6%).
Во время проведения саммита глав государств БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября, будет назначено 176 дополнительных пригородных поездов. Они будут курсировать с 19 по 25 октября по маршрутам Вахитово – Аэропорт и Казань – Аэропорт, о чем сообщал «Татар-информ».
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